Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese Calcio celebra “lo straordinario traguardo raggiunto dai Giovanissimi Under 15, laureatisi Campioni del proprio campionato e capaci di conquistare con pieno merito anche l’accesso ai Regionali attraverso le fasi finali”.

Un risultato che emoziona profondamente tutta la società, perché ripaga ogni sacrificio, ogni allenamento e ogni partita giocata con il cuore. È il coronamento di un’annata speciale, intensa e indimenticabile, vissuta con grande determinazione fin dall’inizio della stagione. “Un ringraziamento speciale a mister Canio, che ha guidato il gruppo con passione, competenza e dedizione, accompagnandolo fino a questo doppio, prestigioso traguardo – dicono dalla Caronnese – Un enorme grazie va ai ragazzi, protagonisti assoluti di questa splendida impresa, che hanno dimostrato spirito di squadra, impegno e maturità, dando tutto in campo e fuori, giorno dopo giorno. Un grazie sincero ai dirigenti, per il lavoro silenzioso ma fondamentale dietro le quinte, senza il quale nulla sarebbe possibile. Un pensiero riconoscente anche ai genitori, sempre presenti, partecipi e pronti a sostenere i ragazzi lungo tutto il percorso”.

Proseguono dalla Caronnese: “Questo risultato rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche – e soprattutto – il frutto di un percorso e di una visione più ampia. La Caronnese è infatti pronta ad investire con decisione nel futuro, attraverso un programma pluriennale di crescita del vivaio, volto a uno sviluppo sia qualitativo, per contribuire alla formazione delle squadre di domani, sia quantitativo, con l’obiettivo di incrementare nel medio termine il numero delle squadre e dei tesserati. L’ambizione è quella di creare un settore giovanile sempre più solido e strutturato, capace di diventare un vero punto di riferimento per tutto il territorio. Sono inoltre in fase di sviluppo importanti progetti dedicati specificamente al vivaio rossoblù, che la Caronnese presenterà a breve e che testimoniano la volontà della società di continuare a crescere e innovare. Ora è il momento di godersi questo splendido risultato: i ragazzi se lo sono meritato fino all’ultimo minuto. È un orgoglio enorme per tutta la Caronnese”.

29052026