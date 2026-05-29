Calcio

CESATE – La Corte sportiva d’appello territoriale ha accolto parzialmente il reclamo presentato da Massimiliano Villa, tecnico dello Sc United, riducendo da otto a quattro giornate la squalifica inflitta dopo la finale playoff contro Universal Solaro (incontro sospeso con vittoria poi a tavolino per i solaresi). La sanzione era stata decisa dal giudice sportivo in relazione al comportamento tenuto al termine della partita. Secondo quanto emerge dalla decisione della Corte, il tecnico avrebbe mantenuto un atteggiamento “irriguardoso e offensivo” nei confronti della terna arbitrale, ma non sarebbero stati riscontrati comportamenti minacciosi.

Nel corso dell’udienza Villa ha riconosciuto di avere protestato in maniera accesa fino al momento dell’espulsione, negando però di avere assunto atteggiamenti violenti o intimidatori verso arbitri e ufficiali di campo. Lo stesso tecnico ha inoltre sostenuto che il confronto avuto con il commissario di campo fosse rimasto nei limiti di una discussione verbale. La Corte ha quindi ritenuto di poter valutare i fatti “con minore severità” rispetto a quanto disposto inizialmente dal giudice sportivo, dimezzando la squalifica che dovrà comunque essere scontata nel prossimo campionato.

Per lo Sc United si chiude così uno degli ultimi strascichi della stagione appena conclusa, culminata nello storico raggiungimento della finale playoff di Promozione, poi persa contro l’Universal Solaro.

Il testo della decisione della Corte sportiva d’appello territoriale:

“Il tecnico SIG. VILLA MASSIMILIANO ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado, che ha comminato nei suoi confronti la sanzione della qualifica per otto giornate effettive, per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, della terna arbitrale e degli avversari. Inoltre, al termine della gara teneva un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del Commissario di campo.

Nel proprio reclamo, VILLA Massimiliano, sostiene che le accuse formulate a suo carico risultano del tutto spropositate rispetto all’effettivo avvenimento dei fatti.

All’udienza del 21 maggio 2026 compariva il Tecnico VILLA Massimiliano che ha riconosciuto di avere protestato in maniera accesa sino al momento della sua espulsione ma di non essersi mai avvicinato in maniera violenta o intimidatoria nei confronti della terna arbitrale e

dell’ufficiale di campo. E dopo l’espulsione è uscito dal campo senza protestare ulteriormente.

Il VILLA precisa che anche lo scambio di vedute avute con il Commissario di campo è stata una semplice discussione finita senza alcune conseguenze.

Il VILLA ci tiene a precisare di non avere mai minacciato o intimidito nessuno e di non essersi mai avvicinato a meno di 5 metri dalla terna arbitrale e dall’Ufficiale di campo e fa presente che erano presenti anche le Forze dell’Ordine e che se avesse minacciato o intimidito

qualcuno ritiene che sarebbero intervenute.

Il reclamante pertanto chiede una congrua riduzione della sanzione comminata dal GS. Esaminati gli atti ed il reclamo, questa Corte

OSSERVA

Nell’esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara, e sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Il Direttore di Gara, nel proprio referto, conferma come il VILLA Massimiliano abbia tenuto certamente un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti della terna arbitrale ma certamente non minaccioso. Anche nei confronti del Commissario di campo la discussione è stata accesa e vibrante ma non è mai degenerata in offese o minacce.

Per questi motivi la Corte ritiene di poter valutare la condotta del tecnico VILLA Massimiliano con minore severità rispetto a quanto fatto dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e riduce la squalifica del tecnico VILLA Massimiliano da otto a quattro giornate effettive.”

29052026