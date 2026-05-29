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CASTIGLIONE OLONA – Martedì 2 giugno Castiglione Olona celebrerà l’80′ anniversario della Festa della Repubblica con una cerimonia pubblica in programma al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1.

L’appuntamento è fissato alle 10 e vedrà la partecipazione delle autorità cittadine, delle associazioni e della cittadinanza. Nel corso della mattinata è previsto il saluto del sindaco e delle autorità presenti, seguito dal tradizionale “Battesimo civico” con la consegna di una copia della Costituzione italiana ai neomaggiorenni castiglionesi, ovvero ai giovani che sono nati nel 2007.

Nel programma della manifestazione è inserita anche la cerimonia di consegna del “Sigillo civico” ai cittadini di Castiglione Olona che si sono particolarmente distinti nei campi dell’arte, della cultura, dell’impegno civico e della solidarietà sociale. Le celebrazioni saranno accompagnate dal Corpo musicale Santa Cecilia. L’Amministrazione comunale ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione dedicata alla Festa della Repubblica.

(foto archivio: Festa della Repubblica a Castiglione Olona, immagine di una edizione passata)

29052026