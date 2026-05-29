Comasina

CESANO MADERNO – Controlli e sanificazione precauzionale ieri nell’area cani di via Adamello a Cesano Maderno dopo alcune segnalazioni relative alla possibile presenza di sostanze nocive. A renderlo noto è stata l’Amministrazione comunale, spiegando di avere disposto immediatamente un intervento di sanificazione dello spazio pubblico, oltre ad avere avviato verifiche attraverso la polizia locale e l’ufficio Ambiente.

Secondo quanto comunicato dal Comune, dagli accertamenti effettuati non sarebbe emersa alcuna presenza di veleno o altre sostanze pericolose. Terminata la sanificazione, l’area è stata quindi riaperta ed è tornata pienamente accessibile ai cittadini e ai loro animali. Nel comunicato l’Amministrazione ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitando a documentare con fotografie o altri elementi eventuali situazioni sospette, così da consentire verifiche puntuali ed evitare il diffondersi di allarmi non confermati che potrebbero comportare inutili chiusure dello spazio.

Il Comune invita infine a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dagli uffici comunali, evitando di affidarsi a cartelli o avvisi privi di riscontri certi o senza una chiara identificazione.

29052026