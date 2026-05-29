Saronnese

CISLAGO – La comunità di Cislago si prepara a dare l’ultimo saluto a Nicolò Vergani, il giovane di 18 anni deceduto in seguito al grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Carbonate.

I funerali saranno celebrati lunedì 1 giugno alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Cislago. La sera precedente, domenica 31 maggio alle 19, è invece prevista la recita del rosario in suffragio del ragazzo. La salma è composta nella casa funeraria Ferrario di Casa funeraria Ferrario, dove amici, conoscenti e quanti hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia possono rendergli omaggio.

Nicolò era rimasto coinvolto nel violento scontro tra la moto che stava guidando e un’automobile all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta a Carbonate. L’incidente era avvenuto nel primo pomeriggio e aveva richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che aveva trasportato il giovane in condizioni gravissime all’Ospedale Niguarda. Nonostante gli sforzi dei medici, le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi e il diciottenne è deceduto dopo due giorni di ricovero.

In un momento di grande dolore, la famiglia ha compiuto un gesto di straordinaria generosità, autorizzando la donazione degli organi. Nicolò lascia i genitori, una sorella e un fratellino, oltre a una comunità profondamente colpita dalla tragedia.

29052026