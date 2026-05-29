CISLAGO – La mostra fotografica “Le madri costituenti”, prevista domenica 31 maggio in piazza Trieste, è stata rinviata a data da destinarsi in segno di cordoglio per la morte di Nicolò Vergani, il giovane di Cislago deceduto dopo il grave incidente stradale avvenuto lunedì 25 maggio a Carbonate.

Ad annunciarlo sono il gruppo civico e il Partito Democratico locale, promotori dell’iniziativa dedicata alle donne che contribuirono alla stesura della Costituzione italiana.

“Unendoci al cordoglio per la perdita del giovane Nicolò, 18 anni, a seguito di incidente stradale, anche come gruppo civico e Partito Democratico locale abbiamo deciso di rinviare a data da destinarsi l’evento previsto per il 31 maggio e la mostra sulle madri costituenti” spiegano gli organizzatori.

La decisione arriva mentre resta forte il dolore in paese per la scomparsa di Nicolò Vergani. Il giovane, giocatore dell’Under 19 del Progetto Ma.Go basket, era rimasto gravemente ferito nello schianto tra moto e auto a Carbonate e malgrado il ricovero all’ospedale Niguarda di Milano non ce l’ha fatta. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

A Cislago il cordoglio continua a coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini. Anche il sindaco Stefano Calegari aveva deciso di annullare la consegna della Costituzione ai diciottenni prevista per martedì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica.