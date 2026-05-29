Groane

LAZZATE – Nel giorno della Festa della Lombardia, il 29 maggio, che celebra la vittoria contro l’imperatore Barbarossa nella battaglia di Legnano nel 1176 (850esimo annviversario), Regione Lombardia lancia il progetto LumbarDialett per valorizzare e tutelare le espressioni linguistiche dei nostri territori. I dialetti rappresentano un patrimonio immateriale, sono testimoni di memoria storica, sociale e culturale delle nostre comunità locali, raccontano le tradizioni e il legame con i luoghi.

Regione Lombardia, in collaborazione con Treccani, ha avviato una raccolta di parole aperta a tutti i cittadini, perché i dialetti lombardi non sono una lingua unica ma una varietà di sfumature e accenti che cambia piazza dopo piazza.

Ogni parola è un pezzo di Lombardia e può contribuire a creare un archivio collettivo e in continua evoluzione di voci lombarde. Tutti possono candidare un’espressione, un proverbio o modi di dire rappresentativi della propria realtà locale.

In modo semplice e immediato: si inquadra il QR code presente sul materiale promozionale dell’iniziativa o si accede direttamente al sito www.regione.lombardia.it/lumbardialett, si entra nel form, si clicca “Cumencia!” per inserire la propria parola.

Dopo il “Grassie de coeur”, prenderà il via un lavoro di analisi da parte di studiosi ed esperti, su origine, significati, trasformazioni e diffusione delle espressioni delle diverse aree della Lombardia. Il successo dell’iniziativa dipende molto dalla varietà delle testimonianze e dalla partecipazione e potrà, in futuro, dare vita ad ulteriori attività culturali, educative e di promozione territoriale.

L’uso dei dialetti si è ridotto ma il loro valore rimane intatto e continua a manifestarsi nella vita di tutti i giorni, negli usi e nelle relazioni delle comunità.

Con questo spirito, si invitano i cittadini a contribuire alla costruzione di una mappa condivisa di parole che raccontano la Lombardia.

“Aderiamo con entusiasmo a questa iniziativa promossa da Regione Lombardia nel giorno della nostra festa – commenta il sindaco Andrea Monti – La difesa del dialetto fa parte di quella attenzione alla storia e alla cultura locale che da sempre portiamo avanti come Amministrazione comunale. Il progetto LombarDialett è particolarmente interessante perché consente di raccogliere un patrimonio di espressioni che verranno registrate, catalogate e conservate, evitando che vadano disperse e siano invece messe a disposizione di tutti i lombardi che amano la loro terra e la loro storia”.

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