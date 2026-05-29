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La crescente attenzione verso il benessere domestico ha trasformato il settore dell’home living in uno dei comparti più dinamici degli ultimi anni. Le persone cercano oggi soluzioni capaci di migliorare la qualità della vita quotidiana, ottimizzare gli spazi e rendere più accoglienti sia gli ambienti interni sia le aree esterne della casa.

Proprio a partire da queste basi nasce Gruppo San Marco, realtà italiana specializzata nella vendita di prodotti dedicati all’arredo, alle piscine, all’outdoor e ai sistemi per il comfort climatico domestico. Attiva dal 2002, l’azienda ha sviluppato un modello e-commerce costruito attorno a un’offerta ampia e a un’esperienza d’acquisto orientata alla semplicità e al supporto continuo del cliente.

Un catalogo pensato per rispondere a esigenze diverse

Attraverso il sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, il brand mette a disposizione una piattaforma che raccoglie categorie differenti ma complementari. L’obiettivo è offrire agli utenti un unico spazio digitale in cui trovare prodotti dedicati alla gestione completa della casa.

L’assortimento comprende mobili per interni, complementi d’arredo, sedute, specchi e soluzioni progettate per migliorare l’organizzazione degli ambienti quotidiani. Parallelamente, il catalogo dedica ampio spazio anche agli esterni, con gazebi, barbecue, salottini da giardino, strutture ombreggianti e accessori pensati per rendere terrazze e aree outdoor più funzionali durante tutto l’anno.

Piscine e relax domestico: uno dei comparti centrali dell’offerta

Tra i segmenti più sviluppati dell’e-commerce emerge quello dedicato alle piscine, settore che negli anni ha assunto un ruolo sempre più importante all’interno della proposta.

Le soluzioni disponibili comprendono differenti tipologie di installazione, progettate per adattarsi a contesti abitativi diversi e a necessità specifiche. All’interno del catalogo trovano spazio modelli fuori terra, sistemi dedicati al benessere e le piscine interrate San Marco, pensate per chi desidera realizzare un’area relax integrata nel proprio spazio esterno.

A completare il comparto interviene una selezione di accessori tecnici per la gestione dell’acqua e la manutenzione ordinaria degli impianti. Filtri, robot pulitori, coperture protettive e sistemi di trattamento contribuiscono infatti a semplificare le operazioni quotidiane e a mantenere elevate le prestazioni delle piscine nel tempo.

Soluzioni per il comfort climatico della casa

Oltre all’arredo e al settore outdoor, l’azienda ha consolidato negli anni una proposta dedicata al benessere climatico domestico. La piattaforma propone climatizzatori, pompe di calore, caldaie ad alta efficienza energetica e stufe a pellet progettate per migliorare il comfort abitativo durante tutte le stagioni.

L’attenzione verso l’efficienza energetica e l’ottimizzazione dei consumi rappresenta uno degli elementi che caratterizzano questa parte dell’offerta, sempre più richiesta da chi desidera gestire la casa in maniera funzionale e sostenibile.

Un’esperienza digitale costruita attorno all’utente

Uno degli aspetti centrali del progetto sviluppato da Gruppo San Marco riguarda l’organizzazione della piattaforma e-commerce. Il portale è strutturato per offrire una navigazione intuitiva e permettere agli utenti di consultare facilmente le diverse categorie disponibili.

Schede prodotto dettagliate, immagini aggiornate e informazioni tecniche accompagnano il cliente durante tutto il percorso d’acquisto, facilitando il confronto tra le varie soluzioni presenti nel catalogo.

Le spedizioni vengono gestite tramite partner logistici come BRT e FedEx, con consegne rapide e tracciabili su tutto il territorio nazionale. A supporto dell’esperienza online interviene inoltre un servizio clienti dedicato, disponibile per fornire assistenza sia nella fase prevendita sia nel post-acquisto.

Riconoscimenti e crescita nel panorama dell’e-commerce italiano

Il percorso sviluppato dall’azienda ha ottenuto negli anni importanti riconoscimenti nel settore digitale. Gruppo San Marco è stato inserito nella classifica dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026 nella categoria “Giardinaggio e Piscine” ed è presente anche nella selezione “Stelle dell’E-commerce 2024/2025” realizzata da Statista e L’Economia del Corriere della Sera.

Con un catalogo in continua evoluzione e una piattaforma e-commerce strutturata per accompagnare il cliente in ogni fase dell’acquisto, Gruppo San Marco consolida la propria presenza nel settore home living, rispondendo alle nuove esigenze dell’abitare con soluzioni orientate a funzionalità, affidabilità e gestione intelligente degli spazi domestici.