Un genitore ha affidato a una lettera aperta la propria preoccupazione per i ritardi nell’organizzazione dei centri estivi e dei servizi scolastici, lamentando poca attenzione verso le esigenze delle famiglie e chiedendo risposte rapide dall’amministrazione comunale.

Non ce l’ha fatta Nicolò Vergani, il 18enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto a Carbonate. La notizia ha suscitato grande commozione, con il cordoglio che ha raggiunto anche Cislago dove il giovane era molto conosciuto.

Una casa in affitto proposta a prezzo conveniente si è rivelata una truffa. La vittima, attirata dall’offerta, si è accorta troppo tardi del raggiro, riportando l’attenzione sui rischi delle inserzioni online e sulla necessità di verificare sempre l’affidabilità degli annunci.

Proseguono le indagini di polfer e carabinieri dopo la rissa avvenuta nella stazione di Garbagnate. Durante i disordini è stato danneggiato anche un treno e gli investigatori stanno lavorando per chiarire responsabilità e dinamica dell’accaduto.

Entra nel vivo al Villaggio Brollo la festa della Madonna dei Lavoratori. Il secondo fine settimana propone momenti religiosi, occasioni di aggregazione e appuntamenti aperti alla comunità, confermando una tradizione molto sentita sul territorio.