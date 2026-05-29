I più letti di ieri: centri estivi nel mirino, tragedia dopo l’incidente e truffa dell’affitto
29 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 28 maggio, emergono temi molto diversi tra loro: dalle difficoltà segnalate dalle famiglie per l’organizzazione dei centri estivi alla cronaca con la morte del giovane ferito nell’incidente di Carbonate, passando per una truffa legata a un affitto e gli accertamenti dopo la rissa in stazione. Spazio anche agli appuntamenti della tradizione con la festa al Villaggio Brollo.
Un genitore ha affidato a una lettera aperta la propria preoccupazione per i ritardi nell’organizzazione dei centri estivi e dei servizi scolastici, lamentando poca attenzione verso le esigenze delle famiglie e chiedendo risposte rapide dall’amministrazione comunale.
Non ce l’ha fatta Nicolò Vergani, il 18enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto a Carbonate. La notizia ha suscitato grande commozione, con il cordoglio che ha raggiunto anche Cislago dove il giovane era molto conosciuto.
Una casa in affitto proposta a prezzo conveniente si è rivelata una truffa. La vittima, attirata dall’offerta, si è accorta troppo tardi del raggiro, riportando l’attenzione sui rischi delle inserzioni online e sulla necessità di verificare sempre l’affidabilità degli annunci.
Proseguono le indagini di polfer e carabinieri dopo la rissa avvenuta nella stazione di Garbagnate. Durante i disordini è stato danneggiato anche un treno e gli investigatori stanno lavorando per chiarire responsabilità e dinamica dell’accaduto.
Entra nel vivo al Villaggio Brollo la festa della Madonna dei Lavoratori. Il secondo fine settimana propone momenti religiosi, occasioni di aggregazione e appuntamenti aperti alla comunità, confermando una tradizione molto sentita sul territorio.
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