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SARONNO – “Ormai nel pieno del proprio mandato e forte di cinque anni da assessore ai servizi sociali nella precedente amministrazione Airoldi, riteniamo che il sindaco Pagani debba finalmente chiarire ai cittadini quale sia la propria linea politica nei confronti dell’Istituzione comunale Zerbi, realtà che sul territorio gestisce servizi educativi fondamentali per oltre 500 bambini e relative famiglie”

Inizia così la nota della segreteria della Lega di Saronno.

“Dalle ultime notizie apprese sembrerebbe infatti che l’Amministrazione comunale stia valutando la riduzione di alcune sezioni nelle scuole dell’infanzia. Purtroppo siamo costretti a utilizzare il condizionale perché, nonostante il parere contrario espresso dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, gli uffici stanno lavorando ad una pluralità di opzioni e scenari i senza che l’Amministrazione abbia chiarito ufficialmente la propria posizione. Sarebbe utile avere dall’amministrazione anche un riscontro in merito alle conversazioni avute con i rappresentanti sindacali.

Se negli anni scorsi il precedente CdA si era trovato costretto a ridurre alcune sezioni per rispettare i vincoli normativi, a fronte di un numero di iscritti sceso sotto le soglie previste dalla legge, oggi la volontà dell’attuale Amministrazione sembrerebbe invece dettata esclusivamente da una scelta politica ed economica.

Per questo riteniamo doveroso che il sindaco Pagani espliciti con chiarezza le intenzioni dell’Amministrazione prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Se l’obiettivo è ridurre i costi dell’Istituzione Zerbi, lo si dica apertamente ai cittadini e soprattutto ai genitori, chiarendo quali sarebbero le conseguenze di queste scelte sulla qualità del servizio educativo.

Come Lega ribadiamo che non sia corretto lasciare famiglie e cittadini nell’incertezza proprio mentre stanno compiendo scelte importanti per il futuro dei propri figli. Per anni la città si è giustamente vantata della qualità dei servizi educativi garantiti dalla Zerbi: ridurre il numero di sezioni significherebbe inevitabilmente aumentare il numero di bambini per classe, con possibili ripercussioni sulla qualità della didattica e dell’attenzione educativa.

Se l’Amministrazione Pagani ritiene necessario razionalizzare la spesa, prima di intervenire sui servizi educativi sarebbe opportuno fermarsi e valutare una strategia complessiva e strutturale per il futuro dell’Istituzione. Recuperare qualche migliaio di euro chiudendo sezioni delle scuole dell’infanzia non rappresenta una soluzione seria e di lungo periodo. Serve invece ripensare il modello di governance dell’Istituzione e valutare possibili sinergie con altri uffici comunali, evitando di scaricare i costi delle inefficienze sui bambini e sulle famiglie.

Restiamo fiduciosi che il sindaco voglia fornire al più presto una risposta chiara, così da rassicurare genitori, lavoratori e cittadini nell’interesse dei bambini e della qualità dei servizi educativi della nostra città”

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