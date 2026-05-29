Limbiate

LIMBIATE – Sta facendo discutere sui social quanto accaduto lo scorso fine settimana al teatro cittadino di Limbiate, dove si sono svolti gli spettacoli legati ai corsi Ute. A rilanciare la vicenda è stato un post pubblicato sui social, nel quale vengono riportate le proteste di alcuni spettatori per le temperature molto elevate registrate all’interno della sala.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, venerdì e sabato il teatro sarebbe risultato privo di climatizzazione nonostante il forte caldo di questi giorni. Una situazione che avrebbe creato notevoli disagi sia al pubblico sia ai partecipanti agli spettacoli. Nel post si parla di persone costrette a sventolarsi con fogli e oggetti improvvisati pur di resistere alle alte temperature, mentre altri spettatori avrebbero deciso di lasciare la sala prima della conclusione degli eventi. Le segnalazioni sottolineano anche che il problema sarebbe noto da tempo.

Sempre secondo quanto riportato sui social, le lamentele sarebbero già emerse dopo la prima serata ma anche l’appuntamento successivo si sarebbe svolto nelle stesse condizioni. Soltanto dopo le proteste del pubblico sarebbero state aperte temporaneamente alcune uscite di emergenza per favorire il ricambio d’aria. La vicenda ha suscitato numerosi commenti online, soprattutto in vista dei prossimi saggi e spettacoli previsti nelle prossime settimane. Tra i cittadini cresce infatti la richiesta di trovare una soluzione per evitare il ripetersi di situazioni analoghe durante gli eventi estivi.

(foto archivio)

29052026