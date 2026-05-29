Cronaca

SARONNO – Un ramo si è improvvisamente staccato da un albero in via Novara durante il maltempo della serata di mercoledì 28 maggio, finendo sul marciapiede senza causare danni né feriti. L’episodio si è verificato mentre sulla città si registravano pioggia e raffiche di vento. Sul posto si è fermato anche il consigliere comunale Simone Galli per verificare la situazione.

Il ramo caduto fortunatamente era di diametro non grande” spiega Galli che ricorda come la pianta non fosse inserita tra quelle già segnalate come malate. Il ramo ha occupato il marciapiede, rendendo necessario un intervento di pulizia e messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco, ma senza provocare conseguenze a persone o cose.

Per la mattinata di giovedì 29 maggio è previsto l’intervento della cooperativa Ozanam per lo sgombero del marciapiede e la rimozione del materiale vegetale.

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