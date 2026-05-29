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Il marketing ha superato da tempo il perimetro della sola promozione. Oggi lavora sul rapporto tra prodotti, servizi, bisogni, dati e cultura dei consumatori. Un professionista del settore osserva il mercato, interpreta comportamenti, costruisce posizionamenti, contribuisce al lancio di offerte e misura i risultati. La creatività resta importante, ma cresce il peso dell’analisi. Senza dati, il messaggio perde direzione.

Gli sbocchi professionali per chi studia marketing attraversano molti ambiti. Ci sono ruoli legati al brand, al prodotto, al trade, al digital advertising, ai social media, al CRM, all’e-commerce, alla ricerca di mercato, agli eventi e alla comunicazione. Alcune figure lavorano in azienda, altre in agenzia, consulenza o startup. La distinzione tra marketing strategico e operativo resta utile, ma la quotidianità chiede spesso competenze ibride.

Il settore cambia perché cambiano i clienti. Le persone confrontano prezzi, leggono recensioni, seguono creator, premiano autenticità e chiedono esperienze coerenti. Le imprese devono quindi conoscere i propri pubblici e costruire relazioni durature, evitando messaggi generici. Questo vale nel largo consumo, nei servizi, nel B2B, nel retail e nei mercati di nicchia. Il marketing diventa un osservatorio sociale, oltre che una funzione aziendale.

Per costruire una carriera solida serve una base che tenga insieme analisi, strategia e strumenti. La lettura del mercato aiuta a capire opportunità e rischi. La gestione del brand costruisce coerenza. Il digital marketing permette di misurare campagne e comportamenti. Il product management collega bisogni, sviluppo e commercializzazione. La comunicazione completa il quadro, dando forma pubblica alle scelte.

I master in marketing di 24ORE Business School offrono percorsi coerenti con questa evoluzione. Nella sezione Marketing e Comunicazione compaiono master post laurea con stage, Professional Master, corsi executive e moduli online su Marketing, Comunicazione & Digital Strategy, Marketing & Communication Management, Product Management, Digital Marketing, brand positioning, eventi, PR, social media e pubbliche relazioni. L’offerta consente di impostare un percorso largo oppure focalizzarsi su una funzione specifica.

Un profilo interessato al digital può approfondire strategia, campagne, contenuti e dati. Chi guarda al prodotto può concentrarsi su posizionamento, ciclo di vita, pricing e coordinamento con vendite e operations. Chi punta alla comunicazione può lavorare su reputazione, relazioni e narrazione di marca. L’offerta modulare permette di scegliere il punto di ingresso in base al livello di esperienza.

24ORE Business School porta in questi percorsi un rapporto stretto con aziende, docenti professionisti e casi reali. Questa impostazione aiuta a evitare una formazione astratta. Il marketing vive infatti nei dettagli, un insight corretto, una segmentazione ben costruita, un tono coerente, una metrica letta con intelligenza. Per chi vuole crescere, il master rappresenta un investimento di metodo e un modo per capire come i mercati cambiano prima che il cambiamento diventi evidente.

L’intelligenza artificiale e gli strumenti di automazione stanno modificando anche le attività più operative. Analisi delle audience, segmentazione, produzione di bozze creative, test di campagne e customer insight diventano più rapidi. Questo sposta il valore professionale verso la capacità di porre domande corrette, validare i risultati e scegliere una linea coerente con il brand. Il marketing del futuro chiede quindi più cultura strategica, non meno.

Per i laureati e per chi entra nel settore, la sfida consiste nel costruire un profilo riconoscibile. La formazione può aiutare a capire quali ruoli esistono, quali competenze servono e quale percorso conviene intraprendere. Un project work, un caso aziendale o il confronto con un docente manager possono chiarire la differenza tra teoria dei consumi e pratica del mercato. Questo passaggio risulta decisivo nelle prime scelte di carriera.

La carriera nel marketing, inoltre, richiede aggiornamento costante. Cambiano canali, formati, strumenti di misurazione e comportamenti d’acquisto. Un percorso di master offre una base per interpretare questi cambiamenti e per costruire competenze trasferibili tra settori, brand e modelli di business.