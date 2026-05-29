Cronaca

CESANO MADERNO – Un 32enne residente a Seveso è stato arrestato dai carabinieri dopo un tentato furto su auto in sosta e una fuga a piedi nel centro cittadino.

L’episodio è avvenuto sabato 23 maggio in via Dante Alighieri, dove i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al numero unico 112. Un cittadino aveva infatti notato un uomo intento a rompere i finestrini di un’autovettura parcheggiata.

Arrivati rapidamente sul posto, i militari hanno individuato il sospetto che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi correndo. La fuga si è però conclusa poco dopo, quando l’uomo è stato raggiunto e bloccato in sicurezza.

Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno trovato il 32enne in possesso di un martelletto frangivetro, ritenuto lo strumento utilizzato per l’effrazione, oltre ad alcuni generi alimentari. Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che quei viveri erano stati sottratti poco prima dall’interno di un’altra vettura parcheggiata nella vicina via Libertà.

Secondo quanto emerso dalle verifiche investigative, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Seveso – sarebbe coinvolto anche in una serie di furti su auto in sosta commessi ad aprile con modalità analoghe nella stessa Seveso, oltre che nel recente furto a un ufficio postale del paese.

Per il 32enne è quindi scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato. Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Monza è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo. Davanti all’Autorità giudiziaria l’arresto è stato convalidato ed è stata confermata la misura cautelare dell’obbligo di dimora già in vigore.

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