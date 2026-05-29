Altre news

SARONNO – Venerdì 29 maggio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, senza precipitazioni previste.

Su Saronno il bel tempo accompagnerà l’intera giornata, con cieli sereni o al più poco nuvolosi e condizioni atmosferiche generalmente stabili. L’alta pressione continuerà infatti a garantire un quadro meteorologico favorevole, senza segnali di peggioramento. Le temperature resteranno elevate, pur con un lieve calo rispetto ai picchi dei giorni precedenti: la minima sarà di 22°C, mentre la massima potrà raggiungere i 33°C nelle ore centrali del giorno.

I venti soffieranno moderati da Est-Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio, contribuendo solo in parte ad attenuare la sensazione di caldo. Rimane infatti segnalata l’allerta per afa, favorita dalle temperature elevate e dalla persistenza di condizioni stabili. Nelle ore più calde sarà quindi opportuno prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e mantenere una corretta idratazione.

Il contesto meteorologico si presenterà dunque regolare e asciutto per tutta la giornata, senza piogge né fenomeni particolari, con condizioni adatte alle attività all’aperto.

Anche la Lombardia sarà interessata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e in prevalenza assolato. Sulle pianure, sulle aree pedemontane e sui rilievi domineranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle basse pianure orientali potranno transitare alcune nubi sparse soprattutto nelle prime ore del giorno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—