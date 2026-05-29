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SARONNO – Venerdì 29 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà in prevalenza soleggiata, con la presenza di nubi sparse soprattutto nelle ore del mattino. Non sono previste precipitazioni.

Nel dettaglio, la mattinata sarà caratterizzata da alternanza tra sole e nuvolosità irregolare, senza fenomeni associati. Con il passare delle ore il cielo tenderà a risultare più aperto, favorendo condizioni generalmente stabili e asciutte. Le temperature si manterranno su valori tipicamente estivi: la massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 20°C, garantendo un clima caldo ma senza particolari eccessi.

Per quanto riguarda i venti, al mattino soffieranno moderati da Est-Nordest, contribuendo a mantenere l’aria discretamente ventilata. Nel pomeriggio l’intensità tenderà a diminuire, con venti deboli provenienti da Est-Sudest. Non sono presenti allerte meteo e non si segnalano fenomeni eccezionali per la giornata.

In Lombardia il tempo si presenterà in gran parte stabile e soleggiato, con condizioni simili a quelle previste su Saronno, anche se non si escludono locali addensamenti nuvolosi e qualche precipitazione isolata nelle ore notturne su alcuni settori regionali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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