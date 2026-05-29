Città

SARONNO – “Gli investimenti per il commercio di quest’Amministrazione non sono solo eventi pur avendo questi una parte importante”. Parte da qui la riflessione dell’assessore al commercio Laura De Cristofaro sul dibattito nato dopo la scelta della Giunta di non organizzare la Notte bianca nella formula tradizionale di luglio.

“La Notte bianca – esordisce l’assessore della Giunta della sindaca Ilaria Pagani – non è solo un’opportunità di divertimento per tutti, ma anche un modo per fare cassa per la somministrazione. Noi siamo d’accordo che sia importante per la città e per il commercio ma 50 mila euro più i costi indiretti per una sola sera sono davvero tanti, direi troppi”. Da qui la volontà di ripensare la strategia: “L’idea è stata da subito quella di distribuire gli appuntamenti durante l’anno per costruire più occasioni che rendano vivo il centro, senza limitarsi a un singolo evento di grande richiamo”.

Secondo l’assessore il tema è più ampio e riguarda anche la capacità del tessuto commerciale di essere attrattivo: “Ci sono state e ci saranno molte occasioni in cui la città è stata (e sarà) animata da eventi. Magari questo non si è tradotto in un ingresso delle persone nei negozi, ma l’attrattività delle attività commerciali e la sostenibilità dell’offerta sono aspetti che devono essere rivisti e sui quali stiamo ragionando”.

Sul fronte della Notte bianca, De Cristofaro conferma che non si farà nella forma tradizionale: “Volendola ripensare avevamo ipotizzato di unirla al progetto Rêverie, con artisti di strada, circo e arti performative, magari il sabato. Questa è una proposta ricca, bella e di spessore portata avanti dall’ufficio cultura. Presto però ci siamo resi conto che progettualmente le due cose erano diverse. Anche perchè Reverie si svilupperà in centro mentre per la Notte bianca è importante andare oltre”.

Pensare un’alternativa a luglio si è rivelato complesso: “L’inizio del mese presenta già diversi appuntamenti mentre, verso la fine, le presenze in città diminuiscono. La scelta è quindi quella di cambiare approccio. La Notte bianca sarà spostata a settembre, con forme diverse e con un investimento che valuteremo”.

L’obiettivo dichiarato è superare l’idea del singolo grande evento e costruire una proposta più diffusa e condivisa: “Lo confermo sarà una Notte bianca vogliamo che sia un’occasione per il centro ma non solo – conclude De Cristofaro – aperta anche alle aree limitrofe e ai commercianti di altri quartieri, con la possibilità per gli esercenti di organizzare iniziative proprie. L’idea è valorizzare la città in modo più ampio e partecipato. Quindi ci sarà la Notte bianca, sarà a settembre e non coinvolgerà solo la Ztl”.

L’assessore rimarca: “Gli investimenti per il commercio di quest’Amministrazione non sono solo eventi. Abbiamo messo 25 mila euro per Fondazione Varese Welcome, un progetto che ho coltivato moltissimo lavorando con il presidente di Confcommercio Saronno Andrea Busnelli, che ringrazio”.

E ancora: “Ci sono i 60 mila euro investiti per il bando di Regione contro la desertificazione commerciale, all’interno del quale è prevista una survey che stiamo ultimando. Coinvolge commercianti, residenti e clienti e sono emersi riscontri di grande interesse. Sempre in questo ambito abbiamo pronto uno stanziamento da 500 mila euro per il progetto d’eccellenza e 100 mila euro destinati ai commercianti, un passo avanti rispetto ai 30 mila euro degli anni passati. E poi ci sono le iniziative sulla sicurezza a cui stiamo lavorando e di cui parleremo a breve”.

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