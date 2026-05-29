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SARONNO – Da TikTok all’altare: sembra la trama di una commedia romantica contemporanea, invece è la storia vera di Alice Muzza e Luca Campolunghi, che oggi, venerdì 29 maggio, si sono detti sì circondati da amici, creator e persone care in un matrimonio seguito con affetto anche dalle rispettive community social.

Per molti fan è stato “il matrimonio reale della Kings League“. Un soprannome nato quasi per gioco, ma che racconta bene il legame tra i due protagonisti e il mondo digitale e sportivo in cui sono cresciuti insieme. Lei, Alice Muzza, content creator cresciuta a Saronno, volto dell’agenzia Stardust con oltre 550 mila follower su Instagram e una community costruita tra vlog, lifestyle, moda e ironia. Lui, Luca Campolunghi, creator milanese cresciuto a Melegnano e punto di riferimento della Generazione Z nel racconto sportivo online.

La loro storia d’amore ha un’origine sorprendente. Era il 2022 quando Luca perse una scommessa e, per penitenza, dovette scrivere alla prima ragazza comparsa nella sezione “Per te” di TikTok. Quella ragazza era Alice. Un messaggio nato quasi per scherzo si è trasformato in una relazione diventata negli anni una delle più seguite e amate dai follower.

A unire Alice e Luca non sono solo i social, ma anche la Kings League Italia. Campolunghi è presidente delle Zebras Fc, squadra di cui segue la guida sportiva insieme alla dirigenza ed è inserito anche nel roster con la maglia numero 9. Alice, invece, è Host Social del club e volto amatissimo della community bianconera. Una realtà conosciuta in città anche per l’impegno di Carlo Aletto difensore Fbc Saronno. Non stupisce quindi che tra gli invitati si siano visti creator della Stardust House, colleghi di Rds Next e protagonisti della Kings League, con brindisi e storie Instagram che hanno accompagnato la giornata.

Il matrimonio porta con sé anche un dettaglio tenerissimo, che racconta molto della coppia. Alice e Luca hanno scelto una location capace di ospitare sia la cerimonia sia il ricevimento, rinunciando alla chiesa per realizzare un desiderio speciale della sposa: vedere il proprio bovaro del bernese portare le fedi all’altare. “Il sogno di Alice è il suo cagnolone che porta le fedi”, aveva raccontato Luca mesi fa ai follower, spiegando la scelta di una cerimonia civile.

Anche la preparazione delle nozze è stata condivisa con naturalezza. Alice aveva raccontato ai fan le prime prove dell’abito sul proprio canale YouTube, mostrando emozione e stupore davanti al vestito bianco. Per il grande giorno ha scelto un look romantico con corpetto lavorato, ampia gonna e lungo strascico scenografico, prevedendo anche un secondo abito più leggero per la festa serale. Per il banchetto la coppia si è affidata alle specialità marchigiane dello chef Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero di Pesaro, con un “assaggiatore” speciale: il fratello di Alice, Nicolas, chiamato ad approvare personalmente ogni portata.

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