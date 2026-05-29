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CARONNO PERTUSELLA – Il giovanissimo atleta di pattinaggio corsa Simone Campagna dell’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella continua a stupire tutti conquistando ottimi risultati e vittorie in gare e manifestazioni prestigiose.

Tra le numerose soddisfazioni, lo spettacolare quinto posto nella categoria Cadet Men in Germania all’Arena International Geisingen, una delle migliore competizioni al mondo di pattinaggio che ha riunito dal 16 al 19 aprile scorso i migliori atleti tra i 14 e i 15 anni, dove Simone Campagna ha registrato un tempo di 15.749 stabilendo la quinta migliore prestazione della competizione tra ben 70 partecipanti e la seconda migliore tra gli italiani dietro all’amico rivale Paul Marie Mazzi della Polisportiva Bellusco.

Gli straordinari risultati ottenuti in Germania, però, non sono gli unici a mettere sotto i riflettori il grandissimo talento del giovanissimo atleta di Caronno Pertusella viste le prestazioni messe in mostra lo scorso 8 maggio a Siena durante la 17° edizione dell’International Cup dove Simone ha conquistato ben due finali nelle gare 500 metri sprint e una nella 5000 metri ad eliminazione, oltre un terzo posto nella classifica combinata delle gare lunghe. Altre enormi emozioni arrivano, invece, da Senigallia dove, in occasione della tappa italiana delle Speed Track European Series di pattinaggio corsa, Simone Campagna ha conquistato una spettacolare vittoria.

Vittorie e risultati importanti, dunque, per l’atleta di soli 13 anni iscritto all’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella grazie alle quali può vantare con grandissima soddisfazione un prestigioso terzo posto nella classifica nazionale ufficiale della Federazione Skate Italia nella categoria Ragazzi con ben 330 punti e il primo posto nel ranking regionale.

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