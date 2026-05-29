Città

SARONNO – “Cinquecento firme per chiedere al consiglio comunale di Saronno di agire concretamente contro il riarmo, sia chiedendo al governo di dare più risorse ai comuni e non investirle in spese militari; sia investendo sul territorio queste risorse in spese per i diritti e non per la “finta sicurezza” rappresentata dall’ossessione dell’ordine pubblico, mentre ciò che serve è sicurezza sociale, cioè garanzia di stabilità per le vite delle persone”.

E’ quello che si prefigge la campagna di raccolta firme che parte dal movimento saronnese, quello che è sceso in piazza in questi mesi (e anni) contro “il prepotente rientro della guerra nella storia, contro il genocidio del popolo palestinese, contro la militarizzazione della scuola e della società e la repressione del dissenso alle politiche di guerra dei governi”.

“Primo appuntamento, il 2 giugno in piazza Libertà, dalle 10 alle 12, sotto il “gazebo rosso” che l’associazione Attac mette a disposizione di una campagna locale a cui si preannunciano diverse adesioni, specularmente all’importante convergenza di gruppi, associazioni, sindacati e altri soggetti intorno alla piattaforma “ferma il riarmo” e alle imponenti mobilitazioni del movimento “No Kings” in Italia e nel mondo, non solo occidentale.

Proprio il 2 giugno si celebra quella festa della Repubblica che in questi anni si è tentato di trasformare gradualmente in “giornata delle forze armate”. Per questo saranno centinaia le piazze italiane che si riempiranno di diverse forme di mobilitazione contro le spese di riarmo e a favore delle spese sociali, che sono la “cosa pubblica” per eccellenza a favore dei diritti delle persone.

L’ordine del giorno su cui si raccoglieranno le firme dei saronnesi è presente sul sito italiano di Stop Rearm Europe e chiede non solo che l’amministrazione comunale si esprima in tema di riarmo, ma che faccia anche partecipe la città attraverso la convocazione di un consiglio comunale che discuta molto concretamente di questi temi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09