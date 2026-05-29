Comasco

ROVELLO PORRO – L’amministrazione comunale di Rovello Porro annuncia una nuova stretta contro l’abbandono dei rifiuti e i conferimenti irregolari. È infatti entrato in funzione il servizio dei vigili ecologici, attivato tramite Gelsia Ambiente.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è quello di contrastare i comportamenti scorretti che incidono sul decoro urbano, sull’igiene pubblica e sui costi della raccolta rifiuti, penalizzando i cittadini che effettuano correttamente la raccolta differenziata. I vigili ecologici svolgeranno controlli specifici sui materiali conferiti, verificando sia l’utilizzo di sacchi non conformi sia eventuali conferimenti errati di rifiuti indifferenziati, con lo scopo di individuare i responsabili delle violazioni.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, nei mesi scorsi sono già stati effettuati circa cento controlli sui rifiuti domestici presenti sul territorio comunale, dai quali sono scaturiti venti verbali di violazione. Il Comune sottolinea inoltre come una differenziazione scorretta comporti non solo danni ambientali ma anche un aumento dei costi di smaltimento, che finiscono poi per incidere sulla Tari pagata da tutta la collettività.

L’amministrazione ricorda infine che, mentre il conferimento errato comporta sanzioni amministrative, l’abbandono di rifiuti costituisce un vero e proprio reato, con ammende che possono aumentare in presenza di materiali pericolosi. Per informazioni sul calendario della raccolta e sul conferimento dei rifiuti ingombranti è possibile consultare il sito del Comune oppure contattare il numero verde di Gelsia Ambiente 800 478538, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14.

29052026