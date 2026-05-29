Città

SARONNO – Saronno ha vissuto una settimana all’insegna della creatività, dell’emozione e della condivisione grazie alla ventottesima edizione di “Studenti in Scena“, la storica rassegna che dall’11 al 20 maggio ha trasformato il palcoscenico del teatro Giuditta Pasta in un vivace spazio di crescita e confronto. L’iniziativa ha confermato ancora una volta il ruolo centrale del teatro cittadino come presidio culturale e punto di riferimento capace di unire scuole, famiglie e territorio in un unico grande percorso educativo.

Al centro del cartellone sono stati i laboratori teatrali e le scuole saronnesi, che hanno saputo reinterpretare temi complessi attraverso linguaggi differenti, spaziando dal movimento corporeo alla musica, fino alla rilettura dei grandi classici.

La prima parte del calendario ha visto come protagoniste assolute le scuole del territorio. Ad inaugurare la rassegna è stata la scuola primaria G. Rodari con lo spettacolo “Geografie del corpo“, un intenso viaggio espressivo incentrato sulle emozioni. Nei giorni successivi il palco ha ospitato gli allievi dell’indirizzo musicale dell’istituto Leonardo Da Vinci, che hanno incantato il pubblico con le celebri colonne sonore internazionali di “Il grande cinema in concerto“. È stato poi il turno degli studenti di Sant’Agnese con il racconto teatrale “Oltre al podio“, incentrato sui valori olimpici e sull’incontro tra culture, seguiti dal liceo scientifico GB Grassi che ha proposto “Oz“, una moderna e profonda rilettura sui temi del coraggio, dell’amicizia e della scoperta di sé.

La seconda metà della manifestazione ha invece acceso i riflettori sui percorsi formativi dei laboratori del teatro Giuditta Pasta, il vero cuore creativo dell’iniziativa, guidato da artisti e formatori professionisti. Il pubblico ha potuto apprezzare lo spettacolo poetico del gruppo dei più giovani intitolato “Quando nessuno guarda – Storie di chi sogna a occhi aperti“, seguito dal doppio studio teatrale sull’identità e la libertà personale “Senza fili e senza autore“, portato in scena dalle sezioni junior e teen. Grande interesse ha suscitato anche l’originale sperimentazione del laboratorio avanzato con “Tempeste!“, un’opera ironica e contemporanea che ha saputo intrecciare il teatro di Shakespeare con l’intelligenza artificiale.

Negli ultimi giorni della rassegna, il gruppo under 30 ha affrontato il testo di Molière in “Misantropie“, mentre la chiusura ufficiale è stata affidata al gruppo del martedì con “La dodicesima notte“, una commedia shakespeariana riambientata nelle suggestive atmosfere musicali degli anni Cinquanta e Sessanta.

L’edizione appena conclusa si è consolidata così come una vera festa per tutta la comunità, dimostrando che il teatro saronnese continua a investire con determinazione nella formazione delle nuove generazioni. Attraverso un fitto dialogo tra generazioni e l’alto valore inclusivo dei progetti presentati, “Studenti in Scena” ha lasciato alla città un forte messaggio di partecipazione culturale, invitando l’intero pubblico a guardare il mondo con occhi nuovi.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09