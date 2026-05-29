Città

SARONNO – “E’ una situazione impensabile: davvero come si possono lasciare malati con 30 gradi di temperatura senza aria condizionata? Come è possibile parlare di problemi di manutenzione che non si sanno se saranno risolti? Sono basito”.

E’ la segnalazione, piena di rabbia e preoccupazione, che arriva dal famigliare di uno dei degenti del reparto di medicina dell’ospedale di Saronno. Negli ultimi giorni, con temperature elevate e la colonnina arrivata fino a 35 gradi, l’aria condizionata non risultava attiva nel reparto e più in generale nel padiglione verde.

“Un caldo anomalo arrivato all’improvviso che sfianca e prova chi è in salute, figurarsi chi si trova alle prese con sintomi e problemi legati ad una qualsiasi patologia”, prosegue il racconto del famigliare, che descrive giornate particolarmente difficili per pazienti e accompagnatori.

Dall’ospedale spiegano che il problema riguarda non solo il reparto di medicina ma l’intero padiglione verde. La criticità sarebbe stata affrontata fin da subito con l’intervento dei tecnici, già al lavoro per ripristinare il servizio di climatizzazione nel più breve tempo possibile.

Non è la prima volta che il tema del caldo e degli impianti di raffrescamento finisce al centro delle segnalazioni legate all’ospedale cittadino. Già ad agosto dello scorso anno un famigliare aveva denunciato temperature molto elevate in alcuni locali del reparto di medicina, dove erano stati utilizzati ventilatori e condizionatori portatili come soluzione temporanea.

In quell’occasione la direzione medica aveva spiegato che il guasto era legato alla vetustà degli impianti e che il problema non era prevedibile. Pochi mesi dopo, a settembre, era emersa una situazione opposta nel padiglione marrone. Alcuni pazienti del reparto di medicina avevano infatti lamentato temperature troppo basse a causa di condizionatori che avrebbero immesso aria eccessivamente fredda. Anche allora il contesto era quello di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione e da criticità impiantistiche già note.

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