Softball

SARONNO – Saranno giorni particolarmente importanti per il campionato di serie A1 di softball. Tra oggi 29 maggio e il 2 giugno si disputeranno infatti sia il decimo sia l’undicesimo turno della regular season, con incontri che potrebbero incidere in modo significativo sulla corsa playoff.

L’attenzione del territorio è rivolta soprattutto a Mkf Saronno, Rheavendors Caronno e Quick Mill Bollate.

Il Saronno arriva all’appuntamento in grande fiducia dopo quattro vittorie consecutive. Le ragazze allenate da Willy Pino ospiteranno sabato le Thunders Castellana e successivamente saranno impegnate sul difficile campo della capolista Bollate. L’obiettivo è continuare la serie positiva e consolidare una posizione nella zona playoff. “Ci stiamo allenando bene e stiamo preparando al meglio le due serie in programma. Ci aspettano partite equilibrate e le affronteremo al meglio delle nostre possibilità” ha sottolineato il tecnico saronnese. In pedana sono attese Toniolo ed Avery.

Fine settimana cruciale anche per la Rheavendors Caronno. Le neroverdi riceveranno sabato il Pianoro e martedì saranno di scena sul campo del Collecchio. Per la formazione guidata dal presidente Alfonso Turconi la sfida con le emiliane rappresenta uno snodo fondamentale nella rincorsa ai playoff. “Per noi è una sorta di sfida decisiva. Scenderemo in campo con l’obiettivo di fare risultato e riaprire completamente la lotta playoff” ha spiegato Turconi. La squadra si presenterà al completo, con Rusconi e Guevara indicate come probabili lanciatrici partenti.

Continua invece la stagione da record della Quick Mill Bollate, che ha già collezionato 20 vittorie in altrettante partite. Le bollatesi saranno protagoniste di un doppio derby contro il New Bollate prima della sfida con il Saronno. Nonostante il percorso impeccabile, il tecnico Eduardo Arocha mantiene alta la concentrazione: “Lavoro, lavoro e ancora lavoro. È questo che ci ha consentito di ottenere i risultati raggiunti sino ad oggi”. Ancora indisponibile Torre, mentre in pedana si alterneranno Bigatton, Simpson e Costa.

Il programma delle squadre locali

10ª giornata

Venerdì 29 maggio, ore 20: Quick Mill Bollate-Lacomes New Bollate (gara 1)

Sabato 30 maggio, ore 16: Rheavendors Caronno-Mia Office Blue Girls Pianoro (gara 1 e gara 2 a seguire)

Sabato 30 maggio, ore 17: Mkf Saronno-Thunders Castellana (gara 1 e gara 2 a seguire)

Sabato 30 maggio, ore 20: Quick Mill Bollate-Lacomes New Bollate (gara 2)

11ª giornata

Martedì 2 giugno, ore 15: Bertazzoni Collecchio-Rheavendors Caronno (gara 1 e gara 2 a seguire)

Martedì 2 giugno, ore 16: Quick Mill Bollate-Mkf Saronno (gara 1 e gara 2 a seguire)

29052026