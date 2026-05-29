Softball

SARONNO – Grande softball l’altro giorno al campo “Francesco De Sanctis” di Saronno, dove la Mkf Saronno ha affrontato in amichevole la Nazionale italiana Under 22 di softball, imponendosi al termine di una sfida combattuta e spettacolare. Prima dell’inizio dell’incontro, la sindaca Ilaria Pagani, accompagnata dal presidente Massimo Rotondo, ha effettuato il tradizionale primo lancio inaugurale.

La partita ha chiuso il raduno della Nazionale Under 22 diretto da Loredana Auletta proprio sul diamante saronnese. Per la Mkf, il tecnico Willy Pino ha approfittato dell’occasione per provare diverse soluzioni e dare spazio a tutte le giocatrici della rosa. Nel cerchio di lancio si sono alternate Irma Stenico, Ilaria Treccani, Christina Toniolo e Lizzy Avery. La gara si è conclusa con il successo della formazione saronnese per 7-6, maturato grazie alla rimonta costruita tra il sesto e il settimo inning, quando la Mkf è riuscita a ribaltare il punteggio dal 3-6. Buona anche la prova della Nazionale azzurra, che ha mostrato determinazione e personalità mettendo in evidenza diverse individualità. Nelle file dell’Italia Under 22 era presente anche Anita Bartoli, atleta del Mkf Saronno.

(foto: il presidente del Mkf Saronno, Massimo Rotondo, ha dato il benvenuto al campo alla sindaca Ilaria Pagani)

29052026