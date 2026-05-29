Cronaca

TRADATE – Non ce l’ha fatta l’uomo di 88 anni che la mattina del 27 maggio era caduto dalla bicicletta in via Monte San Martino, a Tradate. L’anziano, soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino, è deceduto poche ore più tardi.

L’allarme era scattato attorno alle 10.30, quando l’uomo era stato trovato a terra privo di sensi vicino alla sua bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un improvviso malore che avrebbe provocato la caduta, forse favorito anche dalle elevate temperature di questi giorni. Non risultano infatti coinvolti altri mezzi.

Sul posto erano intervenuti con la massima urgenza ambulanza, automedica ed anche l’elisoccorso, decollato da Como. Dopo le prime cure sul posto, l’88enne era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Tradate, dove purtroppo è successivamente deceduto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio)

29052026