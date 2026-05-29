Groane

COGLIATE – Il nuoto pinnato italiano incorona un nuovo re assoluto per la categoria Master 50. Nel corso dell’ultimo fine settimana, le corsie del Villaggio Olimpico “Bella Italia” di Lignano Sabbiadoro sono state il teatro di una prestazione storica firmata da Luca Zanni, capace di sbaragliare la concorrenza in una prova unica che ha visto scendere in acqua oltre duecentotrenta atleti provenienti da ogni angolo della penisola.

L’atleta, originario di Bovisio Masciago ma legatissimo alla comunità di Cogliate dove gestisce il Bao Miao Village in via Vittorio Veneto, ha letteralmente monopolizzato la rassegna nazionale portando a casa un bottino di medaglie d’oro impressionante.

La trasferta friulana si è trasformata in un vero e proprio tour de force per lo specialista lombardo, costretto a misurarsi in un programma gare serratissimo concentrato in poco più di otto ore complessive. Equipaggiato con l’iconica monopinna, maschera e boccaglio, Zanni ha dimostrato una superiorità schiacciante sia nelle distanze brevi che nel fondo. I suoi trionfi hanno toccato i 50 metri apnea e i 50 in superficie, per poi estendersi alle prove individuali dei 100, 200 e 800 metri. A suggellare un weekend perfetto è arrivata anche la vittoria nella staffetta 4×1000, un risultato che ribadisce il valore collettivo oltre che individuale della spedizione.

Questo successo non nasce per caso, ma è il frutto di una dedizione costante che dura dal 2013, anno in cui l’atleta ha iniziato a dedicarsi intensamente a questa affascinante disciplina. I suoi allenamenti settimanali, che si svolgono con regolarità almeno tre volte alla settimana alla piscina della Nps Varedo, gli hanno permesso di mantenere una forma fisica eccellente e di confermarsi ai vertici del movimento, dove vanta già un palmarès internazionale ricco di titoli europei e mondiali.

Con la conclusione di questa memorabile stagione agonistica, che ha ampiamente superato le aspettative della vigilia, lo sguardo è già rivolto alle sfide del prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a stupire e a superare ogni record.

(foto dalla pagina Facebook di NPS Varedo Team Master Pinnato)

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