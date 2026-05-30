Cronaca

GALLARATE – Assalto nella notte al bancomat della filiale Deutsche Bank Easy di via Magenta 14. Le prime informazioni parlano di un colpo avvenuto intorno alle 3,30, con ingenti danni allo sportello automatico e anche ai locali interni dell’istituto di credito.

Secondo quanto emerso finora, i malviventi avrebbero preso di mira il bancomat con un’esplosione, ipotesi che dovrà essere verificata dagli investigatori intervenuti sul posto. Al momento sono ancora in fase di accertamento sia l’entità dei danni sia l’eventuale bottino sottratto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie di Sicuritalia, che oltre alla gestione dell’allarme hanno garantito il presidio dell’istituto di credito dopo l’assalto, in attesa della messa in sicurezza dell’area.

L’allarme ha fatto scattare un massiccio intervento delle forze dell’ordine. In via Magenta sono arrivate diverse pattuglie della polizia e dei carabinieri, impegnate nei rilievi e nelle prime verifiche per ricostruire l’accaduto, individuare la dinamica e raccogliere elementi utili alle indagini.

Diversi anche i residenti che si sono affacciati dalle finestra svegliati dall’assalto o dalle sirene. Hanno visto lo sportello automatico gravemente danneggiato, con parti metalliche divelte e detriti visibili anche all’interno della struttura.

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