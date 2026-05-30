Comasco

BREGNANO – La sicurezza torna al centro del dibattito politico a Bregnano. A sollevare la questione è la lista civica Bregnano al Centro, che in una nota diffusa sui social richiama l’attenzione su una serie di episodi avvenuti negli ultimi giorni e che, secondo il gruppo, starebbero alimentando preoccupazione tra i residenti. Nel comunicato si parla di un crescente senso di insicurezza manifestato da numerosi cittadini che si sarebbero rivolti agli esponenti della lista per segnalare timori e disagi legati alla situazione dell’ordine pubblico.

Molti episodi

Tra gli episodi citati figura un’aggressione avvenuta nella notte di venerdì in via Mazzini, dove, secondo quanto riferito da Bregnano al Centro, tre residenti stranieri sarebbero stati vittime di una spedizione punitiva compiuta da alcuni connazionali provenienti da fuori paese.

Un secondo episodio avrebbe invece riguardato la zona delle scuole nella serata di domenica. Secondo la ricostruzione riportata dalla lista civica, alcuni giovani del paese sarebbero rimasti coinvolti in una violenta aggressione, riportando ferite che avrebbero reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere. Tra le conseguenze segnalate vi sarebbe anche la frattura del setto nasale per uno dei ragazzi coinvolti.

Nel documento vengono inoltre richiamate alcune segnalazioni provenienti dalla frazione di Puginate, dove sarebbero stati registrati episodi di danneggiamento e altri fatti delittuosi ai danni di attività e locali pubblici.

Alla luce di questi avvenimenti, Bregnano al Centro critica la posizione dell’amministrazione comunale e del sindaco, sostenendo che il problema della sicurezza non possa essere sottovalutato. Secondo la lista civica, infatti, la percezione di insicurezza tra i cittadini sarebbe in aumento e meriterebbe una risposta più incisiva da parte delle istituzioni. “Riteniamo questo atteggiamento inaccettabile, perché completamente distante dalla realtà dei fatti e dalle preoccupazioni quotidiane dei cittadini”, affermano dal gruppo, che ribadisce la necessità di affrontare il tema della sicurezza urbana con particolare attenzione alla tutela dei giovani e delle famiglie.

30052026