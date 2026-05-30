Calcio

SARONNO – Calcio locale, mentre molti club sono già concentrati alla prossima stagione e sul mercato, manca ancora qualche verdetto. In Eccellenza, eliminate ai playoff le squadre locali (Fbc Saronno e Caronnese) prosegue la sua marcia ai playoff nazionali la Solbiatese che domenica scorsa ha espugnato il campo del Fossano (0-1), che ospita domani alle 16 a Solbiate Arno: chi passa il turno proseguirà il proprio cammino sfidando (7 e 14 giugnp) la vicente della zona nord-est, per l’unico posto disponibile in serie D.

In Promozione l’Universal Solaro sta disputando il triangolare regionale per stabilire le graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza: ha vinto la gara d’esordio, in casa 2-1 contro il Cividate Pontoglio; oggi 30 maggio si disputa alle 17.30 Cividate-Olginatese; sabato 6 giugno alle 15.30 Olginatese-Universal Solaro. Meglio arrivare primi nel gironcino: l’ipotesi di una riduzione delle squadre in Eccellenza, nella prossima stagione, potrebbe consentire solo alla prima classifica di ottenere l’agognato salto di categoria.

(foto archivio: Universal Solaro)

30052026