Centri estivi, Pagani rassicura le famiglie: “Comune al lavoro perchè servizio parta regolarmente”
30 Maggio 2026
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SARONNO – “In merito all’avvio dei centri estivi cittadini, desidero rassicurare tutte le famiglie sul pieno impegno dell’Amministrazione comunale affinché il servizio possa partire regolarmente e con le necessarie garanzie per tutti i bambini e le bambine”.
Inizia così la nota firmata dalla sindaca Ilaria Pagani e condivisa oggi dopo la lettera aperta di un papà preoccupato sull’assenza di informazioni per l’essenziale servizio estivo.
“In particolare, il Comune conferma la copertura dei contributi destinati all’assistenza educativa per i minori con certificazione, affinché ciascun bambino possa vivere l’esperienza del centro estivo in un contesto inclusivo, sicuro e adeguato ai propri bisogni.
Allo stesso modo, stiamo lavorando per assicurare la regolare gestione dei pagamenti delle rette e delle procedure amministrative collegate, con l’obiettivo di non creare disagi alle famiglie in una fase così importante dell’organizzazione estiva.
Sappiamo quanto i centri estivi rappresentino un supporto fondamentale per i genitori, oltre che un’opportunità educativa e di socialità per i più piccoli. Per questo motivo l’Amministrazione sta seguendo con la massima attenzione ogni aspetto organizzativo, in costante dialogo con gli uffici competenti e i soggetti coinvolti.
Voglio quindi invitare le famiglie alla serenità: il Comune è al lavoro per garantire continuità, inclusione e qualità del servizio, nel rispetto delle esigenze di tutti”.
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