Saronnese

UBOLDO – Si è tenuta lo scorso 25 maggio la celebrazione della giornata della Legalità ad Uboldo: una manifestazione che ha visto scuole, associazioni, il sindaco Luigi Clerici e i don della parrocchia riunite di fronte al murales di Falcone e Borsellino.

“Quando abbiamo pensato a questo murales, noi di Uboldo Al Centro, immaginavano una giornata proprio come questa – così i rappresentanti di Uboldo al Centro – Istituzioni e ragazzi delle medie raccolti davanti a questa opera per parlare di legalità, coraggio e sacrificio. La criminalità non si manifesta solo con le grandi stragi ma prolifera spesso in piccoli gesti, anche all’apparenza insignificanti come calunnie e ricatti, davanti ai quali non bisogna piegarsi. Mai.”

“Fu un lavoro di squadra allora realizzare quest’opera e deve essere un lavoro di squadra oggi portare avanti questi valori. Grazie a tutti i presenti: le istituzioni, i nostri don, i ragazzi e gli insegnanti, la polizia locale, i carabinieri, le associazioni e tutti i cittadini. Uboldo è viva”, concludono.

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