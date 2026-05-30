I più letti di ieri: nozze social da favola, ospedale senza aria condizionata e notte bianca che cambia volto
30 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 29 maggio, grande attenzione per il matrimonio della tiktoker Alice Muzza, ma anche per la segnalazione sull’assenza di aria condizionata in ospedale e per le novità sulla notte bianca. Spazio inoltre alla cronaca legata al maltempo e al dolore per l’ultimo saluto a un giovane scomparso dopo un incidente.
Nozze da favola per Alice Muzza e Luca Campolunghi, coppia molto seguita sui social e nel mondo della Kings League. Il matrimonio, condiviso anche con follower e creator amici, è stato celebrato con una cerimonia ricca di emozioni e dettagli speciali.
Nozze da favola di Alice Muzza. Per la tiktoker di Saronno il “matrimonio reale della Kings League” con Luca Campolunghi
Fa discutere la situazione nel reparto di medicina dell’ospedale cittadino, dove degenti e familiari segnalano il mancato funzionamento dell’aria condizionata nel pieno del caldo. Dalla struttura sanitaria fanno sapere che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.
Saronno, ospedale senza aria condizionata, rabbia in medicina: “Situazione insostenibile per i degenti”
La notte bianca cambia formula e slitta a settembre. L’assessore De Cristofaro conferma che si sta lavorando non solo sull’evento ma anche su investimenti e iniziative capaci di valorizzare il centro e rendere più attrattiva la città.
Notte bianca, De Cristofaro: “Sarà a settembre e con una nuova formula. Siamo al lavoro anche su diversi investimenti oltre gli eventi”
Lunedì sarà il giorno dell’ultimo saluto a Nicolò Vergani, il 18enne morto dopo l’incidente avvenuto a Carbonate. Una comunità intera si prepara a stringersi attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.
Cislago: lunedì l’ultimo saluto a Nicolò Vergani, il 18enne morto dopo l’incidente di Carbonate
Il maltempo torna a farsi sentire con la caduta di un ramo sul marciapiede di via Novara. L’episodio ha richiamato l’attenzione sui disagi provocati dal vento e sulla necessità di monitorare il patrimonio arboreo cittadino.
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