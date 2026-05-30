Nozze da favola per Alice Muzza e Luca Campolunghi, coppia molto seguita sui social e nel mondo della Kings League. Il matrimonio, condiviso anche con follower e creator amici, è stato celebrato con una cerimonia ricca di emozioni e dettagli speciali.

Fa discutere la situazione nel reparto di medicina dell’ospedale cittadino, dove degenti e familiari segnalano il mancato funzionamento dell’aria condizionata nel pieno del caldo. Dalla struttura sanitaria fanno sapere che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.

La notte bianca cambia formula e slitta a settembre. L’assessore De Cristofaro conferma che si sta lavorando non solo sull’evento ma anche su investimenti e iniziative capaci di valorizzare il centro e rendere più attrattiva la città.

Lunedì sarà il giorno dell’ultimo saluto a Nicolò Vergani, il 18enne morto dopo l’incidente avvenuto a Carbonate. Una comunità intera si prepara a stringersi attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Il maltempo torna a farsi sentire con la caduta di un ramo sul marciapiede di via Novara. L’episodio ha richiamato l’attenzione sui disagi provocati dal vento e sulla necessità di monitorare il patrimonio arboreo cittadino.