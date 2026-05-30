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SARONNO – Sabato 30 maggio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con un aumento degli addensamenti tra pomeriggio e sera ma senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà stabile e con ampie schiarite, favorendo condizioni generalmente asciutte e una buona presenza di sole. Nel corso delle ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente, pur senza determinare fenomeni di rilievo sul territorio saronnese. Le temperature resteranno elevate per il periodo, con valori compresi tra una minima di 19°C e una massima di 31°C, elemento che contribuisce alla presenza di condizioni di afa segnalate nelle allerte meteo della giornata.

I venti soffieranno deboli: al mattino dai quadranti nordorientali, mentre dal pomeriggio è prevista una rotazione verso sud-sudovest, mantenendo comunque intensità contenute. L’atmosfera resterà quindi stabile, con caldo percepito accentuato nelle ore centrali e serali.

In Lombardia, un campo di alta pressione continua a garantire tempo stabile e in gran parte soleggiato. Su pianure e aree pedemontane è atteso un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio, mentre sulle zone alpine e sulle Orobie non si escludono locali deboli piogge serali. Nel complesso, la regione vivrà condizioni simili a quelle di Saronno, con tempo prevalentemente asciutto e temperature elevate.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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