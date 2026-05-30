Cronaca

SARONNO – Pomeriggio particolarmente impegnativo ieri per i soccorritori nel Saronnese, dove nel giro di poche ore si sono verificati tre distinti incidenti stradali tra Origgio, Saronno e Caronno Pertusella.

L’episodio più serio è avvenuto a Origgio alle 13.10 in via per Cantalupo, dove si sono scontrate un’auto e una moto. Coinvolto un uomo di 44 anni. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Saronno. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

Poco più di un’ora dopo, alle 14.30, un secondo incidente si è verificato a Saronno, in viale Lombardia. In questo caso si è trattato di uno scontro tra due automobili. Coinvolta una giovane donna di 20 anni, soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi.

La giornata si è conclusa con un ulteriore incidente a Caronno Pertusella. Alle 18.40, in via Enrico Toti, si sono scontrate un’auto e una moto. Coinvolti un ragazzo di 18 anni e una giovane di 19 anni. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde.

30052026