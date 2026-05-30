Cronaca

SARONNO – Voleva raccogliere alcune ciliegie da portare ai figli ma è caduto al suolo riportando traumi che hanno richiesto il trasporto in ospedale in codice giallo. E’ quanto accaduto ieri, venerdì 29 maggio, in via Carlo Marx.

L’incidente si è verificato intorno alle 13,13 e ha coinvolto un uomo straniero di 40 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava cercando di prendere delle ciliegie quando, per cause da chiarire, è caduto a terra.

A dare l’allarme sono stati alcuni presenti che hanno notato l’accaduto e richiesto l’intervento dei soccorsi. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un’auto infermieristica.

L’uomo è stato assistito direttamente sul posto dai sanitari e successivamente trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale di Saronno per gli accertamenti e per ricostruire con precisione la dinamica della caduta.

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