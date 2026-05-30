Città

SARONNO – Una plafoniera è caduta giovedì mattina in un corridoio della scuola materna San Giovanni Bosco al quartiere Matteotti, fortunatamente in un momento in cui l’area era deserta e senza conseguenze per persone.

Al momento del cedimento nel corridoio non stavano passando bambini, docenti o personale scolastico. L’episodio ha comunque generato forte preoccupazione tra le famiglie dei piccoli che frequentano il plesso.

La scuola ha immediatamente segnalato quanto accaduto all’Amministrazione comunale, competente per la gestione dell’edificio scolastico. In tempi rapidi è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza della zona interessata.

Non solo. Sono stati avviati anche controlli e verifiche per escludere la presenza di ulteriori criticità e scongiurare altri possibili cedimenti all’interno della struttura.

L’accaduto, pur senza feriti né danni alle persone, ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza degli edifici scolastici.

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