Città

SARONNO – Museo aperto, il ritorno del “Marmott” e il rosario in piazza davanti alla facciata del Santuario: si chiude con tre iniziative il mese mariano al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

L’ultimo appuntamento per visitare il museo del Santuario è previsto sabato 30 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Come nei precedenti sabati del mese, l’ingresso sarà libero e gratuito, senza necessità di prenotazione, con accesso dal chiostro in viale Santuario 27. Per agevolare i visitatori saranno disponibili due ampi parcheggi aperti fin dal primo pomeriggio. Un ringraziamento è stato rivolto a Mattia Franchi e a tutti i volontari che hanno garantito l’apertura e l’accoglienza durante le iniziative di maggio.

Torna inoltre il “Marmott”, dolce rustico tipico di Saronno realizzato dai ragazzi dell’Istituto alberghiero del Collegio Arcivescovile di Saronno. Dopo l’apprezzamento ottenuto nella mattinata dedicata alla Madonna di Fatima, il dolce sarà nuovamente disponibile al bar del chiostro, sempre con ingresso da viale Santuario 27, sabato 30 maggio dalle 15.30 alle 17.30 e domenica 31 maggio dalle 8.45 alle 12, fino a esaurimento delle scorte. Le offerte raccolte saranno destinate ai restauri del Santuario.

La chiusura del mese di maggio sarà domenica 31 maggio in piazza Santuario. Il programma prevede dalle 20.45 un’introduzione musicale durante la quale sarà possibile scrivere su un foglietto la propria intenzione di preghiera. Dalle 21 prenderà il via il santo rosario contemplando i “cinque misteri di Maria e della Chiesa” raffigurati sulla facciata, guidato da don Massimiliano Bianchi.

Al termine è previsto l’ingresso in Santuario durante il canto delle Litanie, con l’affidamento delle intenzioni di preghiera sotto il manto della Beata Vergine dei Miracoli e la consacrazione.

Durante la serata, sia in piazza sia in sacrestia dalle 20.30, il gruppo dei Cavalieri dell’Immacolata metterà a disposizione copie del libro “La facciata del Santuario di Saronno”.

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