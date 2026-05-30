SARONNO – Macchie e schizzi di sangue tra le auto in sosta, sul marciapiede e perfino sui pali della segnaletica. È quanto hanno trovato nella mattinata di venerdì i residenti della zona tra vicolo Pozzetto e piazza De Gasperi, dopo un violento episodio avvenuto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è scattato poco dopo l’una quando una residente ha chiesto aiuto sentendo provenire dalla strada urla e rumori riconducibili a un’aggressione. Si sarebbe trattato di una violenta scazzottata tra giovani, probabilmente dopo una serata in cui non sarebbe mancato l’alcol.

L’intervento dei soccorsi e dei carabinieri della compagnia di Saronno è avvenuto alle 1.07 in vicolo Pozzetto. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, ma senza effettuare alcun trasporto.

Quando i soccorritori e le forze dell’ordine sono arrivati nella zona hanno trovato un trentenne sanguinante e visibilmente provato. L’uomo si muoveva tra vicolo Pozzetto e piazza De Gasperi ma, nonostante le evidenti conseguenze dell’accaduto, non voleva lasciarsi soccorrere né permettere al personale sanitario di prendersi cura di lui.

La situazione è rimasta tesa per diverso tempo. Solo dopo circa un’ora l’uomo si sarebbe calmato e, recuperato il proprio monopattino, si sarebbe allontanato autonomamente. Resta quindi da chiarire se ci saranno degli strascichi giudiziari e se saranno usate le immagini della videosorveglianza per ricostruire l’accaduto.

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