Solaro

SOLARO – “Complimenti agli alunni della scuola secondaria Pirandello di via Drizza per il trionfo nella fase provinciale del Campionato nazionale di disegno tecnico 2026”. Inizia così una nota dell’Amministrazione civica di Solaro. Che ricorda come giovedì 28 maggio, nell’aula magna, siano stati proclamati i vincitori del concorso che ha coinvolto circa mille alunni delle scuole della provincia di Milano. E sono stati addirittura ben tre i ragazzi di Solaro sul podio: Elena Pustorino della classe 1B, Mattia Lucon della classe 1D ed Aurora Ballabio della classe 1B.



Nel mese di ottobre 2026, la prima classificata della provincia di Milano, Elena Pustorino, parteciperà alla prova nazionale che si svolgerà a Rieti.

Gli alunni sono stati premiati dall’assessore Christian Caronno, dall’architetto Marina Di Rienzo (responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Solaro), da Rosalba Currò (vice presidente del Consiglio d’istituto e rappresentante del Comitato dei Genitori Grein), dal dirigente scolastico Daniele Dallatomasina, dal direttore Sga Antonia Mattia e dalla professoressa Loredana Fava (collaboratrice vicaria del dirigente scolastico).



L’Amministrazione di Solaro si complimenta con studenti e insegnanti per il successo ottenuto, congratulandosi per la grande preparazione dimostrata, a riprova ancora una volta dell’eccellenza del programma scolastico solarese.

30052026