Softball

SARONNO – Quattro partite in cinque giorni che potrebbero indirizzare in modo importante la corsa ai playoff della serie A1 di softball. Per Mkf Saronno e Rheavendors Caronno si apre una fase cruciale della stagione, con due doppi confronti che metteranno in palio punti pesanti in ottica classifica.

A Saronno il clima è quello delle grandi occasioni. Le nerazzurre arrivano all’appuntamento dopo un periodo particolarmente positivo, caratterizzato da quattro vittorie consecutive che hanno consentito di consolidare il terzo posto. “Ci stiamo allenando bene e stiamo preparando al meglio le due serie in programma in questi giorni, a partire da quella contro le Thunders – spiega il tecnico Willy Pino – Ci aspettano partite equilibrate e le affronteremo al meglio delle nostre possibilità”. Oggi al diamante di casa arriveranno le Thunders Castellana, mentre martedì 2 giugno il Saronno sarà impegnato sul campo della capolista Bollate, ancora imbattuta dopo venti vittorie consecutive. Due sfide molto diverse tra loro ma accomunate dall’importanza della posta in palio. Le saronnesi potranno contare sul buon momento offensivo della squadra e sulle prestazioni offerte nelle ultime settimane sia in pedana sia nel box di battuta. Le lanciatrici partenti dovrebbero essere Toniolo ed Avery.

Settimana altrettanto importante per la Rheavendors Caronno, attualmente al sesto posto ma ancora pienamente coinvolta nella lotta per le posizioni che contano. Sabato le neroverdi ospiteranno Pianoro, mentre martedì saranno impegnate sul campo del Collecchio. Per il presidente Alfonso Turconi il confronto con le emiliane rappresenta un passaggio fondamentale della stagione. “Per noi è una sorta di sfida decisiva, anche alla luce del doppio successo ottenuto da Pianoro nella gara d’andata. Per questo scenderemo in campo con l’obiettivo di fare risultato e riaprire completamente la corsa playoff. La squadra si è allenata bene ed è pronta a dare il 110 per cento”. A differenza di altre fasi della stagione, Caronno potrà presentarsi agli appuntamenti con la rosa al completo. Le probabili partenti saranno Rusconi nella prima gara e Guevara nella seconda.

Il doppio turno potrebbe dunque incidere sensibilmente sugli equilibri del campionato. Saronno cerca conferme per restare nelle zone alte della graduatoria e magari avvicinare ulteriormente le prime posizioni, mentre Caronno punta a ridurre il distacco dalle squadre che la precedono e rilanciare le proprie ambizioni playoff.

Programma

10ª giornata

Sabato 30 maggio, ore 16

Rheavendors Caronno-Mia Office Pianoro

Sabato 30 maggio, ore 17

Mkf Saronno-Thunders Castellana

11ª giornata

Martedì 2 giugno, ore 15

Bertazzoni Collecchio-Rheavendors Caronno

Martedì 2 giugno, ore 16

Quick Mill Bollate-Mkf Saronno

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (20 vittorie, 0 sconfitte), Forlì 722, Mkf Saronno 667, Pianoro 611, New Bollate 556, Rheavendors Caronno 500, Thunders 389, Rovigo 278, Macerata 150, Collecchio 111.

(foto: Alfonso Turconi della Rhea)

30052026