Tennistavolo Saronno: vittorie, podi e soddisfazioni ai Campionati Paralimpici Italiani di Cesena
30 Maggio 2026
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CESENA – Grandi soddisfazioni per il Carepharm Paralympics Tennistavolo di Saronno che, durante i Campionati Paralimpici Italiani di tennistavolo andati in scena a Cesena dal 20 al 24 maggio scorso, mette in mostra positivamente, ancora una volta, il lavoro svolto durante questi mesi di duro allenamento portando a casa numerosi ori e podi.
Tra i saronnesi, la protagonista assoluta è Elena Elli che diventa tricampionessa conquistando addirittura tre ori nel singolo classe 8, nel misto e nel doppio. Nella categoria maschile bravissimi Roberto Martinelli che torna a casa con il titolo di classe 7 e Ludovico Bini che, in classe 8, vince il titolo di doppio dopo un ottimo argento nella competizione della categoria singolo. Positive anche le prestazioni di Alvin Rizzi in classe 9 dove sorprende i pronostici di classifica conquistando e di Daniele Mondini in classe 1, entrambi a podio.
(foto da Facebook)
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