Tra i saronnesi, la protagonista assoluta è Elena Elli che diventa tricampionessa conquistando addirittura tre ori nel singolo classe 8, nel misto e nel doppio. Nella categoria maschile bravissimi Roberto Martinelli che torna a casa con il titolo di classe 7 e Ludovico Bini che, in classe 8, vince il titolo di doppio dopo un ottimo argento nella competizione della categoria singolo. Positive anche le prestazioni di Alvin Rizzi in classe 9 dove sorprende i pronostici di classifica conquistando e di Daniele Mondini in classe 1, entrambi a podio.

(foto da Facebook)