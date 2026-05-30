Cronaca

MISINTO – Prosegue la serie di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni del territorio fra le Groane e il Saronnese. L’ultimo episodio segnalato risale all’altro giorno a Misinto e sta suscitando numerosi commenti sui social network. Secondo quanto riferito da una residente, il furto sarebbe avvenuto in via Sibilla Aleramo nella tarda mattinata, attorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Sempre secondo la testimonianza pubblicata online, ad agire sarebbero stati due uomini, descritti come uno alto e magro e l’altro più robusto, con cappellino. Non si esclude che possano essersi mossi a bordo di un furgone bianco che, stando alle segnalazioni dei residenti, sarebbe stato notato più volte nella zona nei giorni precedenti.

L’episodio si inserisce in una serie di furti e incursioni nelle abitazioni che nelle ultime settimane hanno interessato diversi comuni del circondario. A preoccupare i cittadini è soprattutto il fatto che alcuni colpi vengano messi a segno in pieno giorno, quando molte persone si trovano al lavoro e le case restano temporaneamente vuote. Sui social numerosi residenti invitano a mantenere alta l’attenzione, segnalando movimenti sospetti alle forze dell’ordine e ai vicini di casa. Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire ai responsabili.

30052026