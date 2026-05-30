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TRADATE – C’è anche un imprenditore di Tradate tra i destinatari della Rosa Camuna 2026, la più alta onorificenza conferita da Regione Lombardia a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, sociali e culturali.

Il riconoscimento è stato assegnato a Carlo Candiani, alla guida della G. Candiani S.r.l., realtà di riferimento nel settore del packaging cosmetico e della produzione di contenitori esclusivi. Nelle motivazioni del premio viene sottolineata “la straordinaria capacità imprenditoriale e la visione con cui ha guidato e sviluppato G. Candiani S.r.l., eccellenza nel settore del packaging cosmetico e nella produzione di contenitori esclusivi, radicata nel territorio varesino”. Regione Lombardia evidenzia inoltre come Candiani abbia contribuito alla crescita e alla valorizzazione del tessuto produttivo regionale attraverso competenza, dedizione e spirito innovativo, promuovendo “un modello d’impresa solido, dinamico e profondamente legato alle proprie origini”.

La motivazione richiama anche la capacità dell’imprenditore tradatese di coniugare tradizione e innovazione, rappresentando “con orgoglio l’identità e l’operosità lombarda nel panorama economico”.

La consegna delle Rose Camune è avvenuta nell’ambito della Festa della Lombardia 2026. Nel corso della cerimonia il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha ricordato il significato del riconoscimento.

“Quella che celebriamo oggi è la festa di una grande comunità, di chi condivide valori molto precisi, legati alla dedizione al lavoro, alla solidarietà, alla partecipazione civile. È la festa di chi abita la nostra regione e sa affrontare le difficoltà con determinazione. A loro va il nostro ringraziamento per quello che ci consentono di essere. Attraverso l’assegnazione del premio Rosa Camuna abbiamo voluto dare un riconoscimento a quelle persone, alcune celebri altre meno note, che sono accomunate da questi valori”.

Per Tradate e per il territorio varesino si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo, che premia una figura imprenditoriale capace di sviluppare un’azienda affermata a livello internazionale mantenendo un forte legame con il territorio d’origine.

(foto di gruppo dei premiati con la Rosa Camuna)

30052026