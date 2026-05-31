Solaro

SOLARO – Un 2 giugno speciale a Solaro: in occasione dell’80esimo anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana, del referendum istituzionale, dell’elezione dell’assemblea costituente e del primo voto delle donne, il Comune di Solaro ha organizzato un evento serale che prevede il coinvolgimento degli studenti meritevoli per la consegna degli incentivi di studio e dei neodiciottenni per la consegna di una copia della Costituzione, cittadini del futuro, ed un momento di ricordo e commemorazione di Nilde Iotti, madre costituente e madrina dell’inaugurazione della nuova sede del Municipio di Solaro.

L’incontro si aprirà con i discorsi istituzionali della sindaca di Solaro Nilde Moretti e di Francesca Tramarin, assessora all’Educazione. Seguiranno la cerimonia di consegna degli incentivi allo studio agli studenti meritevoli in collaborazione con il circolo Acli Città del Sole di Solaro e la consegna ai neo-diciottenni solaresi di una copia della Costituzione, un battesimo civico in sostegno del diritto acquisito al voto e di un impegno civico per la comunità.

A seguire ci sarà l’intervento dell’onorevole Silvia Roggiani su Nilde Iiotti, figura cardine della Repubblica Italiana, prima donna a presiedere la Camera dei Deputati e componente dell’Assemblea Costituente. A lei è stata dedicata una targa commemorativa in memoria dell’inaugurazione del Municipio del 1992.

La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il tricolore. L’evento si terrà a partire dalle 20.30 nella sala consiliare di Villa Borromeo.

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