Basket

SARONNO – Un PalaRonchi gremito, con oltre 400 spettatori nonostante il caldo estivo, ha fatto da cornice questa sera alla gara 1 della finale del campionato DR2 maschile tra Robur Saronno e Legnano. Una sfida intensa, equilibrata e combattuta fino agli ultimi possessi, risolta in favore dei saronnesi per 87-84.

L’avvio è stato caratterizzato da continui sorpassi e controsorpassi, con le due formazioni capaci di rispondere colpo su colpo. Nel finale del primo quarto la Robur ha trovato maggiore continuità offensiva, chiudendo avanti sul 25-21. Anche il secondo periodo è stato giocato sul filo dell’equilibrio. Legnano ha saputo rimanere a contatto e al riposo lungo il tabellone segnava un solo punto di differenza: 44-43 per i padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti hanno provato l’allungo. A 7’25” dalla conclusione del terzo quarto Legnano è riuscita a portarsi sul +6 (47-53), sfruttando un buon momento su entrambe le metà campo. La Robur, però, non si è disunita ed è rimasta in scia.

Nel quarto conclusivo la tensione è salita ulteriormente. Mentre all’esterno del palazzetto infuriava un violento temporale, sul parquet le due squadre hanno continuato a battagliare punto a punto. A 3’43” dalla sirena il punteggio era ancora in perfetta parità sul 78-78. Nel finale sono stati i saronnesi a trovare le giocate decisive. Tolotti e compagni hanno mantenuto il sangue freddo nei possessi conclusivi, riuscendo a conquistare il successo per 87-84 e a portarsi sull’1-0 nella serie.

La Robur si aggiudica così con merito il primo atto della finale, che si disputa al meglio delle tre partite. Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno a Legnano.

(foto: un’azione del match)

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