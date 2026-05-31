Cronaca

TRADATE – Un forte boato ha svegliato il centro cittadino nelle prime ore di oggi, domenica 31 maggio, quando una banda ha preso di mira il bancomat del Banco Desio in corso Bernacchi provocando pesanti danni anche alla filiale.

L’assalto è avvenuto intorno alle 4 della notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio. Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero fatto esplodere lo sportello automatico per impossessarsi del denaro contenuto all’interno. L’esplosione è stata avvertita distintamente dai residenti della zona, molti dei quali sono usciti in strada dopo il forte rumore e hanno dato l’allarme contattando le forze dell’ordine.

Il colpo ha provocato danni rilevanti non solo al bancomat ma anche ai locali della banca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato subito i rilievi per ricostruire quanto accaduto e raccogliere ogni elemento utile all’indagine. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’entità del bottino né sul numero delle persone coinvolte.

L’episodio arriva a poche ore di distanza da un altro assalto avvenuto a Gallarate, dove nella notte precedente era stato preso di mira uno sportello bancomat in via Magenta con danni anche all’interno dell’istituto di credito.

Proprio per questa vicinanza temporale gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi per capire se possa trattarsi della stessa banda. Un ruolo importante nelle indagini potrebbe essere svolto dai sistemi di videosorveglianza della banca e della zona circostante, i cui filmati sono ora al vaglio dei militari per individuare movimenti sospetti, mezzi utilizzati e possibili elementi utili all’identificazione dei responsabili.

(foto d’archivio)

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