Calcio Eccellenza: Solbiatese avanti nei playoff nazionali, ora c’è la Soncinese
31 Maggio 2026
SOLBIATE ARNO – La Solbiatese supera il Fossano anche nella gara di ritorno e conquista il passaggio al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Dopo il successo ottenuto all’andata, i nerazzurri si impongono 2-1 anche al Chinetti, chiudendo senza problemi il confronto con i piemontesi.
La squadra di mister Roberto Gatti indirizza la sfida già nel primo tempo. Al 13′ è Cosentino a sbloccare il risultato con un colpo di testa vincente, mentre al 24′ Monteiro Barbosa approfitta di un’incertezza della difesa ospite per firmare il raddoppio. Il Fossano riesce ad accorciare le distanze al 41′ della prima frazione grazie a un’autorete maturata in una situazione confusa nell’area solbiatese.
Nella ripresa la Solbiatese controlla il vantaggio senza particolari affanni e porta a casa la qualificazione. Per i nerazzurri il cammino nei playoff nazionali proseguirà ora contro la Soncinese: la gara d’andata è in programma domenica prossima ancora allo stadio Chinetti.
Solbiatese-Fossano 2-1
SOLBIATESE: Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino (41′ st Lonardi), Guanziroli, Guidetti, Cocuz, Suatoni (26′ st Minuzzi), Gasparri (26′ st Manfrè), Martinez (18′ st Silla), Monteiro Barbosa. A disposizione Cavalleri, Fiorella, Banfi, Galli, Bobbo. All. Gatti.
FOSSANO: Zaccone, D’Ippolito, Marchetti, Quitadamo, Gironda, Angaramo (1′ st Sangare), Rossi, Bosio (31′ st Armocida), Specchia, Giovinco, Marchisone. A disposizione Fazio, Cinquini, Ambrosino, Reymond, Serra, Bernardon, El Ouariti. All. Fresia.
Arbitro: Carpentiere di Barletta.
Marcatori: 13′ pt Cosentino (S), 24′ pt Monteiro Barbosa (S), 41′ pt autorete Chironi.
Note: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in perfette condizioni. Ammoniti Specchia, Puka, Fresia (allenatore Fossano), Gabrielli, Giovinco e Marchetti. Calci d’angolo 1-5. Recupero 4′ pt, 5′ st.
31052026