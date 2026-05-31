Calcio

LAZZATE – Fra i protagonisti in positivo della stagione appena conclusasi, Elia Di Giuliomaria è stato confermato all’Ardor Lazzate (Eccellenza). Si tratta di un centrocampista giovane ma con buona esperienza: classe 2004, cresciuto nelle giovanili di Inter e Como, ha vestito in passato anche le maglie di Meda e Casatese.

Dopo un avvio di annata difficile, nell’ultimo campionato l’Ardor ha dato vita ad un girone di ritorno di alto livello, risalendo sino a centro classifica e conquistando una tranquilla salvezza. La società è in queste settimane al lavoro per allestire il gruppo che affronterà la prossima stagione.

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