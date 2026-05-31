Calcio

CIVIDATE AL PIANO – La sfida di sabato prossimo, Olginatese-Universal Solaro, sarà decisiva per il successo nel girone a tre di playoff di Promozione, che stabilisce le graduatorie dei ripescaggi nella categoria superiore. Ieri, infatti, l’Olginatese ha battuto in trasferta a Cividate al Piano, 0-2, i locali del Cividate Pontoglio (rete di Aldegani al 5′ su rigore e poi di Mangili al 18′ sempre del primo tempo). Nella prima giornata del gironcino c’era stato il successo dell’Universal sul Cividate, 2-1; e dunque sarà decisiva la partita del 6 giugno, Olginatese-Universal Solaro. In virtù della migliore differenza reti, ai padroni di casa basterà anche un pari, mentre per aggiudicarsi il primo posto nel raggruppamento i solaresi dovranno vincere.

Classifica

Olginatese e Universal Solaro 3 punti, Cividate Pontoglio 0.

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(foto archivio: Universal Solaro in azione di gioco)

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